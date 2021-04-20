Андрій Данилко вперше зізнався, що у нього за хвороба і поквапився заспокоїти фанів.

Останнім часом у ряді ЗМІ з'явилася інформація про серйозні проблеми зі здоров'ям у Андрія Данилка - він же Вєрка Сердючка.

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Ці чутки підігрів своїми заявами продюсер Юрій Нікітін в шоу "Зірковий шлях", який і сказав, мовляв, Данилко потребує серйозного лікування. В ефірі передачі продюсер артиста Юрій Нікітін заявив, що у 47-річного співака «більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж може здатися». Проте в коментарі «Газете.Ru» він уточнив, що насправді з Сердючкою все гаразд і особливих приводів для занепокоєння немає.

«У нього прекрасний стан здоров'я. Там просто історія була висмикнута з контексту, грубо кажучи. Ніяких глобальних проблем немає, він готується до роботи, все нормально", - сказав Нікітін.

Спілкуючись з журналістами "Зоряного шляху", продюсер не уточнив, з якою саме хворобою бореться Данилко, але запевнив, що над реабілітацією артиста працюють лікарі з України та інших європейських країн. При цьому він зазначив, що в порівнянні з «депресіями, які були у Андрія після 2007 року», той знаходиться в прекрасній формі.

"Тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити, виступати — нічого», — додав продюсер.

Пізніше менеджмент артиста прокоментував такі заяви на офіційній сторінці Данилко в Instagram.

"Друзі, ви що, з розуму посходили? Андрій Данилко поправляє свої проблеми зі сном. Налагоджує циркадні ритми. Все інше - норм. Менеджмент Андрія Данилка", - написали в публікації в соцмережі.

Зазначимо, що після появи в мережі новини про нібито хворобу Данилка, фанати не на жарт розпереживалися. Вони дуже стурбовані станом здоров'я улюбленої Вєрки Сердючки. У коментарях шанувальники дуже зраділи, що зараз інформація не підтвердилася:

"Не читайте на сніданок московських газет і журналів!" Так Московська преса пише - стар хіт-стаття, що Данилко невиліковно хворий. Звичайно ми переживаємо за Андрія !!! Любимо його ! Здоров'я йому!!! Андрій Михалич Сердючка самий живучий...у ньому стільки позитивної енергії, що він сам про це не підозрює. Здоров'я коханому артисту! Налагодивши режим дня, згідно циркадним ритмам, можна вилікувати більшість хвороб.

Зазначимо, що вже зовсім скоро VERKA SERDUCHKA планує відсвяткувати 30-річчя своєї творчої діяльності.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд дуже серйозних проектів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні рік 30-річчя VERKA SERDUCHKA. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений дуже яскравими і знаковими проектами від VERKA SERDUCHKA", - говорив раніше Юрій Нікітін.

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Нагадаємо, на початку минулого року Данилко сам розповідав про проблеми зі здоров'ям. В ефірі шоу "Люкс ФМ" він говорив, що веде боротьбу з якоюсь недугою — але якою саме, уточнювати не став. Однак обмовився, що саме через неї набирає зайву вагу. Тоді ж Андрій Данилко поспішив заспокоїти шанувальників, підкресливши, що лікарі знають, як його лікувати, а значить — все під контролем.

"Я зайнятий своїм лікуванням, став дуже мало їсти. Розумію, що погано виглядаю, поправився, але це все не від їжі або випивки. Це інша проблема, яку я намагаюся вирішити. Слава Богу, лікарі розуміють, в чому справа. Проблема вирішувана, і я її вирішую. Сподіваюся до літа стати Джастіном Бібером", - зазначав співак.

Паралельно в пресі з'явилися чутки, що насправді Сердючка бореться з онкологією, але подібні повідомлення підтвердження не отримали.

Також ЗМІ писали, що в 2019 році музикант переніс блокаду серця — це сталося прямо під час зйомок, однак завдяки оперативній допомозі лікарів стан Данилка успішно стабілізували. Крім того, журналісти неодноразово повідомляли про боротьбу співака з депресією.

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Автор: Вікторія Гордієнко