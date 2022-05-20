Артист уточнив, що від пропозиції вони відмовилися.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився архівним фото зі своєю дружиною Настею Каменських. Знімок, де він одягнений у вишиванку, а вона - в синє плаття, був зроблений в 2014 році на концерті "Юрмала".

Музикант в Instagram-публікації уточнив, що саме тоді їм запропонували від Росії виступити на пісенному конкурсі Євробачення. Подібні пропозиції також надходили в 2015 і 2016 році.

"У цей рік, як і три роки поспіль, нам пропонували виступити від Росії на Євробаченні і ми завжди відмовляли, тому що ми - українці! Так що ж хоче сказати людина, яка одягла вишиванку? Те, що вона любить всім серцем свою Батьківщину, мову свою солов'їну і культуру своїх предків!",- написав Потап.

Нагадаємо, зірка Playboy Даша Астаф'єва емоційно прочитала вірш Лесі Українки.

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