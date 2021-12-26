Олександра Заріцька і Юрій Мєшков знялися в романтичній фотосесії.

Українська співачка Олександра Заріцька і хореограф Юрій Мєшков підігріли чутки про свій роман. Ще на "Танцях з зірками" вони говорили один одному компліменти і зізнавалися у взаємній симпатії.

Після закінчення проекту вони продовжили спілкуватися. Більш того, Юрій знявся в новому кліпі групи KAZKA на пісню "Автовідповідач". Саша після зйомок кліпу вже показувала фото з Юрієм, де вони позували обійнявшись.

Зараз же артисти дали інтерв'ю журналу Jetsetter і знялися у фотосесії, в якій зображували закохану пару. За словами Олександри, вона розповість про свого коханого тоді, коли у них будуть серйозні стосунки. А ось Юрій це чи ні - невідомо. Можливо, серце Заріцької поки вільно, адже нещодавно вона розлучилася зі своїм бойфрендом.

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Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька в бікіні похвалилася неймовірними результатами схуднення.

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