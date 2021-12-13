Українська телеведуча похвалилася ідеальною фігурою.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна порадувала своїх фанатів знімками в спідній білизні. 42-річна актриса і мати двох дітей продемонструвала своїм передплатникам спортивну і підтягнуту фігуру.

Читайте такожЛорак у сексуальній білизні похизувалася стрункою талією (фото)Фото Єфросиніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram і згадала, як купувала свій перший комплект червоної білизни.

"Свій перший комплект червоної білизни я купила у 2002 році, познайомившись зі своїм майбутнім чоловіком! Тоді я мислила приблизно так: не вмієш готувати, бери хлопця червоними трусами! Стоячи в примірювальній найдорожчого магазину білизни в Києві й дивлячись на цінник мереживної "безсоромності" на собі, я розуміла, що на нього піде вся моя місячна зарплата", - розповіла Єфросиніна.

Ведуча зазначила, що комплект красивої білизни додасть впевненості й сексуальності будь-якій дівчині, навіть якщо його не буде видно під одягом.

Передплатники розхвалили Єфросиніну і написали безліч коментарів з компліментами для ведучої.

"Боже яка фігура"," ви шикарна жінка", "з такою фігурою і в мішку сексі" - відзначають в коментарях.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна в ретро-купальнику хвалитися відпочинком на Мальдівах.

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Автор: Віолетта Орлова