Лице імовірного коханця Волочкової її фанати так і не побачили.

Російська опальна балерина Анастасія Волочкова заінтригувала підписників фото з імовірним хлопцем.

На нові стосунки скандальна зірка балету натякнула в Stories Instagram.

На світлині Волочкова вмостилася на коліна чоловіка, той обійняв танцівницю за стан і сховав своє обличчя за її спиною. Сама Волочкова підписала фото: "Святе місце не пустує".

Кадр імовірного бойфренда зробили у помешканні балерини.

Зі своїм колишнім чоловіком-бізнесменом Олегом росіянка розлучилася у травні 2021 року після 10 місяців стосунків. Тоді балерина пояснила розрив шлюбу неналежним ставленням до неї.

Особу свого колишнього зірка теж приховувала, тож навряд фанатам творчості танцівниці вдасться одразу дізнатися, у кого ж зірка закохалася цього разу.

Раніше Волочкова зізнавалася, що поряд з собою хотіла б бачити сильного та благородного чоловіка, який би поважав і підтримував її кар’єру.

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Автор: Віолетта Орлова