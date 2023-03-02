Російський актор і його дружина відкрито висловилися проти кровопролитної війни на території України.

Російський актор Дмитро Назаров висловив свою антивоєнну позицію, після чого був звільнений з театру, де довгі роки працював разом зі своєю дружиною. Зараз він дав інтерв'ю, в якому розповів про реальне ставлення російських знаменитостей до так званої "спецоперації" - так в РФ називають вбивчу війну в Україні.

Назаров заявив, що 99% російських зірок не пройдуть детектор брехні, якщо у них будуть питати чи підтримують вони "СВО" насправді. Дмитро аргументував це тим, що його колеги - лицеміри, які тільки роблять вигляд прихильників режиму Путіна, щоб не залишитися без роботи і без звань.

"Машков не пройде поліграф. Я вам скажу, що і Володимир Соловйов не пройде поліграф. Соловйов - не актор, але він шалено талановитий журналіст. Людина володіє феноменальною пам'яттю, яка, до речі, як кажуть, заважає йому навіть жити. Він запам'ятовує все, що бачив і чув. Тому з ним дуже важко сперечатися. Він шалено аргументований і всезнаючий, але він не пройде детектор брехні. І я підозрюю, що наша влада це знає. Вона знає, що її підтримують досить лицемірні люди з розрахунку і зі страху. Хтось нещодавно написав, що у цих людей або відсутня совість, або мізки", - сказав Дмитро Назаров.

Хто такий Дмитро Назаров

Назаров - популярний російський актор, який прославився завдяки серіалу "Кухня". Він підтримав Україну, виступивши проти війни, за що його разом з дружиною звільнили з театру імені Чехова.

Зараз Дмитро пише вірші про життя в Росії, і про реалії, з якими люди стикаються щодня. Наприклад, нещодавно він під гітару виконав рядки про те, як акторів з антивоєнною позицією в РФ замінили на "вірних путіністів".

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