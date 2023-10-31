Вони були у стосунках п'ять років.

Відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі в проекті "Голос країни", Lida Lee поділилася сумною новиною - вона розлучилася зі своїм бойфрендом через 5 років стосунків.

У програмі "Ранок у великому місті" артистка розповіла, що за всі роки стосунків їй так і не надійшла пропозиція руки і серця.

"Я не знаю, на щастя це чи на жаль. Можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина", - поділилася співачка.

Відео дня

За її словами, розрив стосунків відбувся ще півроку тому, тому що пара зрозуміла, що їхні стосунки більш дружні, ніж романтичні.

"Розійшлися більше півроку тому. Причин немає. Ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів", - додала Ліда Лі.

Чим відома Ліда Лі

Ліда Лі - українська співачка, бек-вокалістка Діми Монатіка. Лауреат музичної премії "YUNA -2021" у номінації "Відкриття року". Ліда була учасницею шоу "Голос країни", проте вибула на першому етапі суперфіналу.

Кліп з виступом Ліди Лі набрав понад три мільйони переглядів на YouTube станом на 16 серпня 2020 року.

Вас також можуть зацікавити новини: