Зараз українська зірка перебуває в Нідерландах. Нещодавно вона представила україномовну пісню "Додому", за що нарвалася на цькування.

Нещодавно українська співачка Слава Камінська преставила україномовну пісню "Додому". Не всі шанувальники це оцінили. Деякі дорікнули їй в тому, що вона виїхала з країни і тепер піариться за рахунок української. Зірка вирішила відповісти всім незадоволеним. Докладні думки Камінська виклала у своєму Instagram-блозі.

"Щоб ви не писали про мою українську, про те, що у мене "скінчилася денюжка" і я почала піаритися, щоб заробляти на українських піснях, скажу вам так: за 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. Якою б мовою я не говорила українською чи російською - я громадянка нашої великої і сміливої країни", - висловилася Слава.

Відео дня

Також її звинувачували і в поганому знанні рідної мови, але, судячи з усього, зірку така критика в соціальних мережах зовсім не бентежить.

Реакція соцмереж

Ось що шанувальники написали в коментарях до нової публікації слави Камінської:

Не всі ті вороги, що говорять російською, і не всі ті патріоти, то носять вишиванку. Я з Харкова. Ми завжди розмовляли російською. Моя бабуся, якій 85 років, не зможе перейти на українську при всьому бажані, але вона українка і патріот України. Те, що в середині – твоя любов до Батьківщини і твої вчинки – це головне.

Не звертайте увагу, є безліч ботів, які просто всіх розгойдують до ненависті. Творіть! Наближаємо Перемогу разом!

У вас так контент різко змінився, коли повернули сторінку з мільйоном підписників. Патріотичний став контент. А так пів року тільки кривлялися і очі витріщали.

Нагадаємо, Слава Камінська довела до сліз кліпом "Додому", де знялася разом зі своїми дітьми.

Вас також можуть зацікавити новини: