Mamarika і Сергій Середа чекають первістка.

Українська співачка Mamarika і шоумен Сергій Середа зізналися, що скоро стануть батьками.

Пара разом вже шість років, трохи більше року вони перебувають в офіційному шлюбі. У своєму Instagram майбутні батьки вперше показали "вагітні" фото Mamarika. Судячи з животика, пара дуже довго приховувала цю новину від суспільства.

"Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обоє плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде колишнім і це найкраще, що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо - це пік щастя нашої сім'ї і величезна подяка Богу за те, що почув наші молитви", - розповіла співачка в інтерв'ю "Отдохни".

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Автор: Діана Могилєвич