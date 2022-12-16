З самого ранку у всіх регіонах країни оголошена повітряна тривога.

У п'ятницю, 16 грудня, з самого ранку у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу через черговий масований обстріл з боку РФ. Відомо, що країна-терорист випустила по наших мирних регіонах понад 60 ракет. Українські знаменитості вже відреагували на події і закликали своїх підписників не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Анна Кошмал

Зірка серіалу "Свати" написала: "Важкий ранок... Друзі, бережіть себе, не нехтуйте безпекою".

Юлія Саніна

Фронтвумен групи "The Hardkiss" показала, що ховається зі своїм домашнім улюбленцем в підвалі.

Відео дня

"Києва. Повітряна тривога. Підвал. Огірки. Собака-антистрес", - прокоментувала фотографію артистка.

Анатолій Анатоліч

Блогер і телеведучий звернувся до шанувальників з тим же проханням - не ігнорувати тривогу.

"Ці нікчеми активізувалися. Сподіваюся, всі в безпеці", - написав він.

Олександра Заріцька

Вокалістка групи KAZKA опублікувала фото, зроблене в спортзалі. Очевидно, саме туди Саша спустилася, щоб перечекати повітряну тривогу. У геолокації вона відзначила місто Дніпро. Судячи з інформації з офіційних джерел, місто практично повністю знеструмлене через сьогоднішній обстріл. Там зупинено рух метро та наземного громадського електротранспорту.

"Не ігноруйте тривогу. Ми в тренажерному залі в готелі, в підвальному приміщенні", - написала Заріцька.

Настя Каменських

Дружина Потапа опублікувала карту повітряних тривог, згідно з якою небезпека оголошена для всієї України. Це Настя підписала коротко: "Будь ласка, бережіть себе і ховайтеся в укриття. Ми вистоїмо".

Зазначимо, станом на 12:20 повідомляється про вибухи в Києві, Дніпрі та Дніпропетровській області, Харкові, Запоріжжі, Вінниці, Кіровоградській області, Полтавській області, Житомирській області. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

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