Айдан Шенер свого часу займала призові місця на всіх конкурсах краси, в яких брала участь, але сьогодні про неї мало що чути.

У 1986 році вийшов турецький серіал "Корольок - пташка співоча", який прикував до телеекранів мільйони глядачів. Красуня Феріде, яку зіграла Айдан Шенер, стала кумиром. Шанувальники були вражені силою і незалежністю її героїні, яка з гордістю пройшла через всі труднощі. Що зараз з цією актрисою? Який вигляд вона має і чим займається - читайте в матеріалі УНІАН.

Айдан Шенер: біографія

Дівчинка народилася в не дуже багатій турецькій родині. Попри складне життя, батьки намагалися дати юній Айдан все, що могли. З ранніх років оточуючі помічали її незвичайну красу, тому мама з татом мріяли про славу для дочки.

Популярність і публіка стали частиною життя дівчинки ще в юні роки, коли вона перемогла в дитячому конкурсі краси "Міс Туреччина". У 1981 році вона представила свою країну на "Міс світу", посівши призове місце. З тих пір модельна кар'єра стрімко розвивалася.

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Чудові зовнішні дані Шенер не залишилися непоміченими і кінорежисерами. У 1983 році вона зіграла у своїй дебютній ролі в серіалі "Маленький начальник".

Але справжню славу подарувала головна роль в гучній мелодрамі "Корольок - пташка співоча" в 1986 році.

Історія молодої вчительки, яка втекла від свого нареченого, і зуміла підкорити своєю гідністю, внесла Айдан Шенер в число легенд турецького кінематографа.

Айдан Шенер зараз

Зараз Айдан вже не так часто з'являється на екранах в серіалах і фільмах. Остання її знакова роль була в 2017 році в серіалі "Деніз в моєму серці". Відомо, що з 2016 року Шенер займається благодійністю.

Який вигляд має Айдан Шенер зараз

Судячи з фотографій в її Instagram-блозі, 59-річна актриса вранці п'є якийсь "омолоджуючий еліксир". Вона нерідко публікує знімки в коротких шортах, спідницях або в купальниках.

Нагадаємо, в мережі показали, як в реальному житті одягається Нігяр з "Величного століття".

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