Кадр, на якому Таня позує топлес, сподобався всім шанувальникам.

Переможниця шоу "Супер топ-модель по-українськи" Таня Брик знялася в еротичній фотосесії.

Одну з фотографії українська модель виклала на своїй сторінці в Instagram.

Кадр, на якому Таня позує топлес, сподобався всім підписникам.

"Ви просто не уявляєте, що вас чекає", – загадково підписала вона фото.

Шанувальники моделі засипали Таню лайками і схвальними коментарями: "Богиня", "Шикарна", "О, мій Бог. Красивіше нікого не побачу більше в житті", "Божечки, що з діва?", "Обережніше, у мене зараз орієнтація похитнулася", "Очі - космос", "Просто відвал всього", "Фатальна жінка", "Українська Анджеліна Джолі".

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Таня Брик була учасницею першого сезону "Супер топ-модель по-українськи". Не отримавши титул переможниці в першому сезоні, Таня продовжила кар'єру моделі.

У грудні 2020 року відбувся фінал шоу "Супер топ-модель по-українськи", на якому Таня Брик знову боролася за звання супер топ-моделі і цього разу перемогла.

Крім звання супер топ-моделі, дівчина отримала грошову винагороду в 300 тисяч гривень і зйомку для модного глянцевого журналу.

"Я спершу не вірила, що перемогла - думала, що сплю, і це мені сниться", - прокоментувала перемогу в шоу Брик.

Дівчина співпрацювала з такими знаменитими брендами, як Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Pepe Jeans, знімалася для світового глянцю - Vogue, Harper's Bazaar і L'officiel.

Автор: Григорій Бондар