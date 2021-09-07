Переможниця шоу "Супер топ-модель по-українськи" Таня Брик знялася в еротичній фотосесії.
Одну з фотографії українська модель виклала на своїй сторінці в Instagram.
Кадр, на якому Таня позує топлес, сподобався всім підписникам.
"Ви просто не уявляєте, що вас чекає", – загадково підписала вона фото.
Шанувальники моделі засипали Таню лайками і схвальними коментарями: "Богиня", "Шикарна", "О, мій Бог. Красивіше нікого не побачу більше в житті", "Божечки, що з діва?", "Обережніше, у мене зараз орієнтація похитнулася", "Очі - космос", "Просто відвал всього", "Фатальна жінка", "Українська Анджеліна Джолі".
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Хто така Таня Брик
Таня Брик була учасницею першого сезону "Супер топ-модель по-українськи". Не отримавши титул переможниці в першому сезоні, Таня продовжила кар'єру моделі.
У грудні 2020 року відбувся фінал шоу "Супер топ-модель по-українськи", на якому Таня Брик знову боролася за звання супер топ-моделі і цього разу перемогла.
Крім звання супер топ-моделі, дівчина отримала грошову винагороду в 300 тисяч гривень і зйомку для модного глянцевого журналу.
"Я спершу не вірила, що перемогла - думала, що сплю, і це мені сниться", - прокоментувала перемогу в шоу Брик.
Дівчина співпрацювала з такими знаменитими брендами, як Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Pepe Jeans, знімалася для світового глянцю - Vogue, Harper's Bazaar і L'officiel.