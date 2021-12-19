Останнім часом Злата часто бачиться з учасником "Холостячки 2".

Українська співачка і головна героїня другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвіч після розставання з Андрієм Задворним почала спілкуватися з іншим учасником Максимом Тарапатою.

Чоловік підтримав дівчину після болісного розставання, і зараз вони дуже багато спілкуються і часто бачаться. У програмі "Неймовірна правда про зірок" співачка розповіла, що поки не готова до нових стосунків.

"Я дуже щаслива, що в моєму житті є така людина (Макс Тарапата, - УНІАН)... Дружба завжди будується на любові, довірі, розумінні. Дружба для мене - це теж любов до людини. Я хочу сказати, що все можливо", - сказала Злата.

Читайте такожСофія Ротару зараз і 50 років тому: як змінилася зірка (фото)Крім того, Макс також зізнався, що в їхніх стосунках зі Златою зараз відкривається інша грань: "Любов – сильне і глибоке почуття. Я б не хотів, щоб Злата просто зникла з мого життя. Зараз в наших стосунках зі Златою відкривається трошки інша грань".

Нагадаємо, раніше учасник "Холостячки" Олег Плахотнюк злив всю правду про стосунки Огнєвіч і Задворного.

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Автор: Діана Могилєвич