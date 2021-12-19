Олег Плахотнюк був в шоці від розставання Огнєвіч і Задворного, адже у них були почуття один до одного.

Учасник другого сезону романтичного реаліті Олег Плахотнюк розповів, що спочатку фіналісти Дмитро Шевченко та Андрій Задворний більше за інших подобалися Златі Огнєвіч.

Про це він сказав на YouTube-каналі BAHAREVA govorit.

За словами Олега, Діма - це красива картинка. Він досить харизматичний чоловік, чим і приваблює жінок. А ось Задворний завоював серце Злати завдяки гострому розуму.

Крім того, як сказав Олег, Андрій протягом усього проекту був упевнений в тому, що стане переможцем.

"Він про це говорив. Не прямо так, що я буду переможцем, я у вас виграю, а "я завоюю серце Злати". Але у нього це було від душі. Швидше за все, що він її кохав. Я з ним говорив після фіналу, він приїжджав до Хмельницького. Він при мені дзвонив Златі і по відеозв'язку з нею спілкувався. Для мене пост-шоу було шоком", - згадав Олег.

Читайте також"Важлива любов до себе": Ксенія Мішина поділилася життєвою мудрістю про свою красуНагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вибрала Андрія Задворного. А другий фіналіст проекту Дмитро Шевченко пішов з обручкою в сльозах, адже дівчина відхилила його пропозицію.

Злата пробула разом з Андрієм всього 1,5 місяці і розлучилася. Як розповів екс-коханий "холостячки", все сталося за його ініціативою, оскільки у нього пройшли почуття.

17 грудня в "історіях" Задворний розповів, що не сумує за Златою і не відчуває до неї ніяких теплих почуттів.

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Автор: Діана Могилєвич