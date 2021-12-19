Учасник другого сезону романтичного реаліті Олег Плахотнюк розповів, що спочатку фіналісти Дмитро Шевченко та Андрій Задворний більше за інших подобалися Златі Огнєвіч.
Про це він сказав на YouTube-каналі BAHAREVA govorit.
За словами Олега, Діма - це красива картинка. Він досить харизматичний чоловік, чим і приваблює жінок. А ось Задворний завоював серце Злати завдяки гострому розуму.
Крім того, як сказав Олег, Андрій протягом усього проекту був упевнений в тому, що стане переможцем.
"Він про це говорив. Не прямо так, що я буду переможцем, я у вас виграю, а "я завоюю серце Злати". Але у нього це було від душі. Швидше за все, що він її кохав. Я з ним говорив після фіналу, він приїжджав до Хмельницького. Він при мені дзвонив Златі і по відеозв'язку з нею спілкувався. Для мене пост-шоу було шоком", - згадав Олег.
Читайте також"Важлива любов до себе": Ксенія Мішина поділилася життєвою мудрістю про свою красуНагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч вибрала Андрія Задворного. А другий фіналіст проекту Дмитро Шевченко пішов з обручкою в сльозах, адже дівчина відхилила його пропозицію.
Злата пробула разом з Андрієм всього 1,5 місяці і розлучилася. Як розповів екс-коханий "холостячки", все сталося за його ініціативою, оскільки у нього пройшли почуття.
17 грудня в "історіях" Задворний розповів, що не сумує за Златою і не відчуває до неї ніяких теплих почуттів.
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