Співачка відповіла на образливі слова "дорослих дівчат".

Злата Огнєвіч вперше прокоментувала скандал з Олею Поляковою та Машею Єфросиніною. На початку січня вони звинуватили співачку у лицемірстві.

Тоді Єфросиніна пригадала Stories Огнєвіч, у якій та негативно висловилася про артистів, які були за кордоном та не одразу повернулися додому. Полякова приєдналася до розмови та негативно висловилася про колегу.

Як виявилося, Огнєвіч не тримає зла на "дорослих дівчат". Вона заткнула їх за пояс, адже відповіла на усі звинувачення стримано, проте чітко.

"Коли я це побачила, я була приголомшена, і я дуже здивувалася, тому що в Олі і Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе. І в тому числі об'єктивна оцінка мене в своєму дописі. В Stories моя мова йшла про артистів і концерти на підтримку військових, я не знала що Маша Єфросиніна артист, але це їхня позиція", - розповіла співачка в інтерв'ю "ЖВЛ".

Огнєвіч також зазначала, що вважає Полякову та Єфросиніну гарними жінками. Проте вона хоче їм дещо побажати.

"Вони дуже гарні жінки, успішні, дієві. І я можу їм побажати тільки мудрості", - резюмувала артистка.

Скандал між Огнєвіч та Поляковою з Єфросиніною - деталі

На початку року Єфросиніна та Полякова говорили у своєму шоу "Дорослі дівчата" про лицемірство та пригадали неприємний інцидент. Вони розповіли, що одна з українських співачок спочатку їх цькувала, а потім просила в них про допомогу. Виявилося, що йдеться про Злату Огнєвіч.

"Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу". Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене ср*ла, і всюди ср*ш, а тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня г*вно", - розповіла тоді Єфросиніна.

На звинувачення у лицемірстві та цькуванні Огнєвіч тоді відповіла доволі стримано. Вона написала: "Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образа - це насамперед думки. А вони тільки у вашій голові".

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