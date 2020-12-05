Правоохоронці розшукують можливих спільників умисного вбивства.

Українського музиканта Олександра Дерев’янка, який зник ще 22 листопада, вночі, 5 грудня, знайшли убитим. Правоохоронці вже заарештували двох імовірних причетних до злочину.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Як встановили слідчі, 22 листопада двоє чоловіків з метою заволодіння грошима, квартирами й іншими матеріальними цінностями напали на 65-річного митця в його помешканні, коли той давав уроки музики. Зловмисники побили чоловіка, а потім задушили.

Після вчинення злочину нападники забрали документи на квартиру. Тіло вбивці обмотали поліетиленовими пакетами, ковдрою і картоном та вивезли його до гаражів під Києвом.

У підвалі гаража злочинці мали намір сховати загиблого, заливши його бетоном.

Затриманим оголосили про підозру за пунктом 6 і 12 частини 2 статті 115 ККУ. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Прокуратура просить суд обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція встановлює можливих спільників.

Зникнення Олександра Дерев'янка: що відомо

2 грудня низка ЗМІ розповіли про зникнення Олександра Дерев’янка. Як виявилось, музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.

З лікарні, де медики констатували у Дерев’янка підозру на черепну-мозкову травму, той пішов у невідомому напрямку.

У квартирі правоохоронці знайшли записку, у якій чоловік нібито вказав, що поїхав у відрядження. Однак колеги музиканта цьому не повірили, адже митець вже 10 років працює вдома.

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Автор: Яна Ставська