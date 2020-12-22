Олексій Гуськов / wikipedia.org

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Про це повідомляє mkip.gov.ua.

21 грудня 2020 року до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України включили російського актора Олексія Гуськова. Дана процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділена.

Хто такий Олексій Гуськов:

  • Актор народився 20 травня 1958 року в місті Бжег в Польській Народній Республіці
  • У 2000 році знявся в одній зі своїх найвідоміших і яскравих ролей - офіцера-контрабандиста Микити Голощекіна в телесеріалі Олександра Мітти "Кордон. Тайговий роман"
  • Зіграв понад сімдесят ролей у кіно

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Автор: УНІАН