Олексія Гуськова внесли до переліку за поданням СБУ.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Про це повідомляє mkip.gov.ua.

21 грудня 2020 року до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України включили російського актора Олексія Гуськова. Дана процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділена.

Хто такий Олексій Гуськов:

Актор народився 20 травня 1958 року в місті Бжег в Польській Народній Республіці

У 2000 році знявся в одній зі своїх найвідоміших і яскравих ролей - офіцера-контрабандиста Микити Голощекіна в телесеріалі Олександра Мітти "Кордон. Тайговий роман"

Зіграв понад сімдесят ролей у кіно

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Автор: УНІАН