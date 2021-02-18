Панін назвав секс удвох збоченням.

Російський актор Олексій Панін в інтерв'ю YouTube-каналу Super розповів про свої сексуальні уподобання.

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За словами Паніна, він свінгер, і ніколи цього не приховував. Також він додав, що любить займатися груповим сексом.

"Я, вибачте, трахаюсь, я збоченець, я хороший тато. І одне іншому не заважає. Я просто живу", - сказав актор.

Панін розповів, що нещодавно у нього був секс зі своєю новою дружиною Євою і ще однією парою. Хоча в своєму Instagram він опублікував фото тільки з двома дівчатами. Ведуча шоу запитала: "Звідки взявся хлопець?"

"Вибач, ти хочеш, щоб я виклав в Instagram фотографію з членом в роті?",- відповів Панін.

Також він додав, що в Росії вважають секс ганебним. При цьому в цій країні є багато збоченців.

"Ми збоченці, нам це подобається. У чому проблема? Ти не дрочиш?"- звернувся Панін до ведучої.

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Автор: УНІАН