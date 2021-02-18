Російський актор Олексій Панін в інтерв'ю YouTube-каналу Super розповів про свої сексуальні уподобання.
Читайте також"Ще один Панін": абсолютно голий Вова Остапчук показав свій "ківі" на всю країну
За словами Паніна, він свінгер, і ніколи цього не приховував. Також він додав, що любить займатися груповим сексом.
"Я, вибачте, трахаюсь, я збоченець, я хороший тато. І одне іншому не заважає. Я просто живу", - сказав актор.
Панін розповів, що нещодавно у нього був секс зі своєю новою дружиною Євою і ще однією парою. Хоча в своєму Instagram він опублікував фото тільки з двома дівчатами. Ведуча шоу запитала: "Звідки взявся хлопець?"
"Вибач, ти хочеш, щоб я виклав в Instagram фотографію з членом в роті?",- відповів Панін.
Також він додав, що в Росії вважають секс ганебним. При цьому в цій країні є багато збоченців.
"Ми збоченці, нам це подобається. У чому проблема? Ти не дрочиш?"- звернувся Панін до ведучої.
Інші новини УНІАН:
- "Собаки набридли?": Панін осідлав коня (фото)
- Панін зізнався, що продовжує спати з собаками після скандального відео
- Панін у жіночому купальнику встав у непристойну позу на пляжі (фото)
- Панін ошелешив мережу новим відео з голими сідницями
- У скандального російського актора Паніна сталося горе в сім'ї
- Більше ніяких собак: скандальний актор Панін таємно одружився (фото)
- Голий Панін в поясі для панчохів показав, як розважається з напівголими брюнетками (фото)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram