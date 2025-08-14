Вони не живуть разом близько п'яти років.

Українська танцюристка і хореографка Олена Шоптенко розповіла, чому публічно не оголошувала про розрив з підприємцем Олексієм Івановим.

У інтерв'ю Слава Дьомін запитав, які дії з її боку могли призвести до закінчення цих стосунків. Хореографка відповіла, що займалася власною кар'єрою, оскільки для неї це було важливо. Вона також зізналася, що це розлучення далося їй набагато важче, ніж перше:

"Так, я багато віддавала роботі. І тут в мене навіть питання до себе, бо я тільки народила дитину, а за два місяці вже була головним хореографом шоу. З одного боку, це такий собі крок - непогано було б прожити оці перші місяці материнства не у павільйоні ВДНГ. Але, з іншого боку, це було для мене важливим. Це була певна драбина, по якій я йшла".

Шоптенко зазначила, що вони з чоловіком розійшлися ще до повномасштабного вторгення РФ, однак офіційно розлучилися вже під час великої війни. Вона мовчала про це, бо мала надію зберегти сім'ю. За словами танцюристки, її утримував у стосунках приклад батьків та впевненість, що у дитини має бути повна сім'я.

Зараз колишній чоловік Шоптенко спілкується з сином онлайн або телефоном. "Ми вже не живемо з ним близько п'яти років. Малому - сім. І я не знаю, що з ним. От правда. Ми спілкуємося тільки про дитину", - додала вона.

