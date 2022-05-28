Перша леді України закликала світ допомогти Україні.

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю виданню ELLE, в якому розповіла, де її застала війна і чим вона зараз займається. Також Зеленська закликала світ допомогти Україні зупинити кровопролиття в нашій країні.

За словами першої леді, 24 лютого вона прокинулася о четвертій ранку, а її чоловік, президент Володимир Зеленський вже був зібраний. Тоді він і повідомив їй страшну новину про те, що в Україні почалася війна. З тих пір вони майже не бачилися. Він весь час перебуває в офісі на Банковій.

І поки президент бореться за нашу незалежність і свободу, за звільнення українських територій і за життя мільйонів українців, Олена займається гуманітарними проектами.

Вона займається евакуацією хворих дітей і дітей-сиріт за кордон, а також допомагає біженцям, які були змушені покинути свої будинки через війну в Україні. Крім того, перша леді веде інформаційну війну у своїх соціальних мережах і не тільки.

Крім того, Зеленська зазначила, що це не тільки війна України. Вона подякувала європейцям, які надають допомогу українським біженцям. Але, за її словами, вся наша країна не може переселитися в безпечне місце. Тому нам спільно потрібно зупинити Росію і закінчити цю вбивчу війну.

"Вся наша країна не може переселитися в безпечне місце. Бо ворог буде просуватися далі. Він не зупиниться на наших зламаних долях. У нинішньому глобальному світі і війни глобальні. Тому прошу світ не ставитися до цієї війни як до того, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін. І ракети їх легко пробивають", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська назвала всього два слова, які мріє почути від чоловіка.

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