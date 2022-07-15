Телеведуча обурена такою заявою.

Катерина Осадча зробила у себе в Instagram-профілі репост історії блогерки з Черкас. Дівчину звуть Ельвіра, вона називає себе тарологом. Так, користуючись своїми знаннями, вона сказала, що найбільш безпечним для України і ЗСУ буде рішення скласти зброю. Така заява обурила мережу.

"Я не доначу ЗСУ спеціально. І не їм м'ясо. Тому що я не підтримую вбивства і не підтримую війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні - скласти зброю і прийняти ворога добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити освічена людина", - написала Ельвіра.

Катерина Осадча цю думку прокоментувала коротко: "Розум втратила?".

Мабуть, після хвилі коментарів, які таролог не очікувала отримати, вона вирішила закрити акаунт.

"Закрила акаунт. Правильно. В принципі, можна і видалитися з життя країни", - зазначила Катерина Осадча.

До слова, до цього у себе в блозі горе-таролог розповідала, що ЗСУ нібито винні в тому, що мирні міста України бомблять.

Нагадаємо, зрадниця Таїсія Повалій заявила, що її Батьківщина - Білорусь.

Вас також можуть зацікавити новини: