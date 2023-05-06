Чоловік актриси - Віталій Борисюк.

6 травня актриса Ольга Сумська та її чоловік, актор Віталій Борисюк відзначають річницю весілля - разом вони вже 27 років. У народі цю дату називають "весіллям червоного дерева". На честь такої події Сумська зробила зворушливий пост в Instagram, де поділилася архівними фото зі своїм коханим.

"6 травня... 27 років разом... Вірю, що і далі ми збережемо ці почуття", - коротко прокоментувала Ольга.

Реакція соцмереж

"Щирі вітання! Купайтеся в щасті, тоніть в коханні! Обіймаю!"

"Вітаю, друзі! Ангела-хранителя вам! Ви класні!"

"Щастя на довгі роки! До 50-ї річниці мінімум"

"Ви неймовірні! Щастя вашій родині! Любимо вас!"

"Вітаємо! Довгих років щасливого життя вам! Ми сьогодні теж святкуємо нашу річницю. 6 травня - наш щасливий день, згадую сльози на очах від щастя в РАГСі. Щасливих 6 років, всяке вже пережили, але завжди разом!"

Відзначимо, після початку повномасштабної війни Ольга і Віталій часто виходили на зв'язок з фанатами, розповідаючи, як вони переживають непрості часи.

Відео дня

Наприклад, одного разу зіркове сімейство показало, як вони варили суп на газовому балоні у під'їзді після того, як через черговий масований ракетний обстріл вся країна залишилася без електрики.

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