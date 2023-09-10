З Паперним вона перебувала у шлюбі з 1987 по 1991 рік.

Українська актриса Ольга Сумська в ефірі шоу "Мекнув - питайте" розповіла, що з самого початку знала, що її перший чоловік Євген Паперний - ловелас, проте все ж залишалася з ним.

Знаменитість каже, що мама неодноразово їй говорила про "натуру" Паперного, проте тоді актриса її не слухала, тому що була дуже закохана. А Паперний, у свою чергу, переконував Сумську, що вона єдина жінка, якій він не зраджував.

"Згадаймо мій перший шлюб. Мама мене попереджала: "Дочка, він же ловелас. Ти знаєш, скільки було... Ти ж знаєш, що він того?" Мама була на 100% права. Але хіба я слухала маму? Я все одно за нього вийшла – і все", - розповіла Сумська.

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Варто відзначити, що зради в їхній парі були не тільки з боку Паперного, але і з боку Ольги. Вона, будучи в шлюбі, закрутила роман з Віталієм Борисюком. Коли чоловік її "спалив", вона у всьому зізналася і розлучилася з ним.

Незабаром Ольга В'ячеславівна вийшла заміж за Борисюка і народила йому дочку Ганну. Вони досі щасливі разом.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала рідкісне фото 21-річної доньки-красуні.

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