Оля здивувала фанатів / instagram.com/cybulskaya
Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram нову фотографію.
На знімку вона постала з ведучими програми "Ранок з Україною". Для зйомок у програмі вона одягла червоні шорти з ланцюгами, ботфорти на високих підборах і болеро.
Такий яскравий образ вона розбавила напівпрозорим білим сексуальним боді, крізь яке просвічувалося її тіло. Буквально за годину фото набрало майже 10 тисяч лайків.
Оля засвітила груди / instagram.com/cybulskaya
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