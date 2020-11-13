Оля Цибульська показала сексуальний "лук".

Українська співачка Оля Цибульська опублікувала в Instagram нову фотографію.

На знімку вона постала з ведучими програми "Ранок з Україною". Для зйомок у програмі вона одягла червоні шорти з ланцюгами, ботфорти на високих підборах і болеро.

Такий яскравий образ вона розбавила напівпрозорим білим сексуальним боді, крізь яке просвічувалося її тіло. Буквально за годину фото набрало майже 10 тисяч лайків.

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Автор: Діана Могилєвич