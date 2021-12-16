Цибульська назвала українців "витривалим народом" і натякнула, що також полюбляє фільми для дорослих.

Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська прокоментувала рейтинг, опублікований платформою "PornHub" щодо відвідуваності сайту українцями. Зірка закликала усіх глядачів порно об'єднатися, щоб займатися коханням одне з одним, а не з екраном.

Про це повідомила в Instagram-stories.

У дослідженні платформи зазначається, що у 2021 році українці увійшли в топ-5 користувачів, які проводять на сайті для дорослих найбільше часу. Ця статистика обурила співачку.

Читайте також"Як намальований": Дзідзьо засвітився із холостячкою Нікітюк та "зачепив" колишню (фото)Цибульська назвала українців "витривалим народом" і натякнула, що також полюбляє фільми для дорослих.

Співачка запропонувала усім користувачам порноплатформ об'єднатися для спільної мети – припинити сваритися через дрібниці і більше займатися приємними справами.

"Слухайте, може, варто об'єднатися всім, хто дивиться порно. Ну всім нам. І любити один одного, а не т*ахати один одному мозок", – написала виконавиця.

Зірка зазначила, що таким чином самотніх людей стане менше, та й демографічна ситуація в країні покращиться.

"Буде більше результату. Більше людей. І ніхто не буде почуватися самотнім", – підсумувала Цибульська.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Оля Цибульська прийшла на премію "Музична платформа" в бежевому образі - блузці, корсеті, що підкреслює талію і груди, а також в напівпрозорих штанях з шовковими рюшами.

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Автор: Марта Гичко