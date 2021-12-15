Виявилося, найбільше українцям подобається дивитися тематичні фільми для дорослих з позначкою "російське домашнє".

Популярний сайт PornHub, на якому розміщені фільми для дорослих, оприлюднив еротичні вподобання українців у 2021 році. Без "зради" не обійшлося, мешканців України найбільше цікавила "полуничка" з тематичним сюжетом, який на сайті показаний в розділі "російське домашнє".

У трендах серед українців також опинилися відео про "рогоносців", а фільми з тегом "мамка" і "зрада" найбільше виросли в популярності. Про це свідчить передноворічна статистика, яку склав PornHub.

На сайті з "полуничкою" жартують, що відвідувачі з України воліють не "тягнути гуму" і відразу переходять до суті. Українці найчастіше використовують для пошуку фільмів для дорослих слово "секс", без завуальованих прелюдій і скромних пошукових запитів.

У 2021 році різко збільшилася кількість запитів, завдяки яким користувачі нашої країни шукають відео з оральними ласками, еротичним масажем "з продовженням" і жорсткими іграми для дорослих.

Однак найбільше цікаво інше. На другому місці серед запитів від українців, які бажають скрасити своє дозвілля переглядом еротичних фільмів, виявився тег "російське домашнє". У мережі вже жартують про чергову" зраду", яка підкралася саме звідти, звідки її ну зовсім не чекали.

"У порівнянні з рештою світу, українські відвідувачі на + 728% частіше переглядають категорію "росіяни", - зазначено в підсумках 2021 року про користувачів сайту з відео для дорослих.

"Зрада" знайшлася і в добірці найпопулярніших актрис з фільмів для дорослих в Україні. На другому місці опинилася росіянка, яка знімається у відвертих відео під псевдонімом Eva Elfie.

Читайте такожКомпанія Цукерберга просити користувачів надсилати їхні інтимні фотоКрім цього, "російська полуничка", без затишної та "домашньої" передісторії, але з тим самим характерним колоритом цієї країни, стала популярнішою серед українців на 42 пункти.

Також користувачам з України подобаються відео, зняті крупним планом, і "полуничка" за участю тільки дівчат. Крім того, українцям, в порівнянні з користувачами з усього світу, на 157% цікавіше дивитися тематичні ролики з так званими "кулаками" та іншими предметами, які можуть опинитися в несподіваних місцях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що порноактриси поскаржилися на вигорання з-за пандемії.

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Автор: Віолетта Орлова