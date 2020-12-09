Українська співачка Оля Полякова опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в золотистій міні-сукні на одне плече. Також зірка зробила яскравий макіяж і зачесала чубок назад. Яскравим акцентом став високий браслет, який красувався у Олі на передпліччі.
При цьому фанати прийшли в подив. За їх словами, Оля сильно змінилася в зовнішності. Але поки вони не можуть зрозуміти, що саме не так зі співачкою.
"Я не зрозумію... Ви на себе перестали бути схожа... Щось змінилося, а що зрозуміти не можу...", "Що змінилося? Не можу досі зрозуміти. Лінзи? Овал обличчя?",- написали шанувальники.
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