Артист розповідав онуку історії зі свого життя та дав важливу настанову.

Онук народного артиста України Віталія Білоножка, якого назвали на честь знаменитого діда, пригадав, про що розмовляв з ним напередодні смерті.

Як розповів Віталій-молодший у коментарі "Суспільному", на Новий рік дідусь розповідав йому життєві історії, кожну з яких закінчував однією фразою.

"Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Майже кожну розмову він закінчував зі словами "Віталію, не спокушай судьбу". І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося, що дід тримав долю за руки", - розповів онук Білоножка, пише "Суспільне".

Помер Віталій Білоножко - останні новини

Народний артист України Віталій Білоножко помер у ніч на 9 січня внаслідок зупинки серця. Дружина Світлана Білоножко зазначила, що в той момент артист перебував у лікарні.

Смерть артиста прокоментувала народна артистка України Ольга Сумська. Вона розповіла, що співак останні роки "не мав затребуваності, якої стоїть". За її словами, іноді в його очах була туга.

Вас також можуть зацікавити новини: