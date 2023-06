Телеведуча позувала в красивій жовтій вишиванці і елегантній синій сукні.

Українська телеведуча і волонтерка Катерина Осадча вразила новою жіночною фотосесією. Провела вона її в патріотичному стилі. Осадча позувала в декількох образах.

Перший складався з яскравої жовтої вишиванки і джинсів, другий - з витонченої сукні глибокого синього кольору. Волосся ведуча "Світського життя" розпустила і злегка підкрутила. Образ був доповнений базовим макіяжем.

"Я без тебе, як жовтий без синього... Наш ще один великий проект на підтримку "Пошуку зниклих" - благодійний мерч з брендом One by One. "Пошуку зниклих" рік і чотири місяці. За цей час з телеграм каналу ми виросли в мультиплатформенний проект з постійним бажанням вдосконалюватися і робити більше, шукати, долати і допомагати. Ми навчилися миттєво реагувати на біди і мріємо зробити так, щоб люди не втрачали один одного ніколи... Ми всі - одне ціле. Нероздільні, як два кольори нашого прапора!" - резюмувала Осадча.

Реакція соцмереж

"Вау, ти дуже красива!"

"Дуже стильна сукня! Я хочу таке ж!"

"Сил вам! Дякую за все, що робите!"

Про проект "Пошук зниклих"

Нагадаємо, одразу після початку повномасштабної війни Катерина Осадча заснувала інтернет-платформу, через яку можна було шукати близьких, з якими через проблеми зі зв'язком, окупацію та обстріли було втрачено контакт.

Платформа виявилася настільки корисною і затребуваною, що перетворилася на цілий налагоджений механізм, який сьогодні функціонує за підтримки правоохоронних органів.

