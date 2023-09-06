Кінорежисер з Франції приїжджає в Україну вже втретє за останні 10 місяців.

В Україну приїхав відомий режисер Мішель Хазанавічус. Оскароносний француз, який є послом UNITED24, вже з'явився у Києві.

Фото режисера з'явилося на сторінці UNITED24 в X (Twitter). Відзначається, що Хазанавічус відвідував Україну і раніше. За останні 10 місяців він двічі бував в нашій країні, а цей візит - вже третій.

"Попереду напружені дні, потрібно зробити багато роботи для України. Ласкаво просимо, дорогий Мішель! Дякуємо, що ти з нами", - зазначено в описі до фото Хазанавічуса.

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Реакція мережі

У коментарях користувачі подякували Хазанавічусу за те, що він підтримує Україну. Вони пишуть:

"Ласкаво просимо до Києва"

"Ласкаво просимо в Україну, Мішель! Дякуємо, що вирішили стати послом UNITED24"

"Українці вдячні вам, велике дякую!".

Хто такий Мішель Хазанавічус

Французький режисер отримав славу завдяки фільму "Артист". Кінокартина отримала "Оскар" у 2012 році як "Найкращий фільм", сам Хазанавічус був удостоєний нагороди в номінації "Найкраща режисерська робота".

Після деокупації Ізюма він провів аукціон і продав речі зірок. Завдяки цьому режисер зумів зібрати 250 тисяч євро (близько 10 мільйонів гривень). Відомо, що Хазанавічус "пустив з молотка" друкарську машинку з особистої колекції Тома Хенкса, косметичку Катрін Деньов і багато інших речей.

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