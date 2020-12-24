Модель часто радує шанувальників пікантними знімками.

Відома модель Памела Андерсон опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує оголеною. При цьому не видно все її тіло. У кадр потрапила тільки частина тіла Памели. За кілька годин знімок набрав понад 17 тисяч лайків.

Фанати написали, що Андерсон схожа на прекрасного метелика. Більш того, вони залишили їй багато смайликів у вигляді сердечок і вогників.

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: Діана Могилєвич