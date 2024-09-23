Він розповів, у якій країні зараз перебуває.

Український блогер Паша Бумчик повідомив, що незаконно перетнув кордон в горах. Зірка мережі після втечі розповів, у якій країні перебуває.

Днями Бумчик у своєму Instagram розповів, що він вирушив в піший похід Карпатами. Пізніше він опублікував відео, в якому зазначив, що нібито заблукав в горах та перетнув кордон. Блогер потрапив до Румунії. Три дні він перебував в горах і за цей час подолав маршрут у 44 кілометри.

У підписі до кадрів втікач Паша написав: "Врятував своє життя за три дні горами пішки".

Відео дня

Варто вказати, що незадовго до цього йому вручили повістку у столиці. Він постив фото з повісткою у руках, яку отримав від представників Солом'янського ТЦК у Києві.

За словами блогера, він нібито випадково потрапив до Румунії "під час походу по гриби". У своєму Telegram-каналі чоловік показав карту зі своїм розташуванням. Зокрема, там було позначене місто Сигіт-Мармароський.

"Народ, я в Румунії. Тут прикольно, мені подобається. Може, мені тут тоді й залишитись – не дарма я заблукав у лісі? Все, що робиться – на краще", – сказав Паша.

Вже у неділю, 22 вересня, Бумчик поділився відео, на якому повідомив, що він перебуває в Будапешті, Угорщина. Про своє повернення до України втікач поки що словом не обмовився.

Що відомо про Бумчика

Справжнє ім'я Бумчика – Павло Двуличанський. Треш-блогер прославився в Україні через свої скандальні витівки. Він знімає відео, де виконує різні екстремальні трюки. Зокрема, у 2015 році блогер проїхався на даху вагона метро. У зірки мережі майже 430 тисяч підписників в Instagram.

Після втечі за кордон блогера внесли до бази "Миротворець". Його назвали зрадником батьківщини та дезертиром.

Нагадаємо, раніше блогер Олександр Волошин втік з України. Зірка мережі записав відео та назвав "винних" у своїй втечі.

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