Коментатори залишили безліч негативних висловлювань в її блозі.

Переможниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан у День вишиванки 19 травня поділилася ніжним напівоголеним фото. Однак шанувальники не оцінили його і розкритикували дівчину. На знімку, опублікованому в Instagram-блозі, Анна позує в білому сарафані. Плечі і спина оголені.

"З Днем вишиванки, мої рідні українці", - підписала дівчина своє фото. Однак не всі оцінили цей вчинок, підкресливши, що зірці слід більше читати.

"Так, вишиванка - це одяг, а не стриптиз, бідна дівчина, читати треба, а не виставлятися", "А де вишиванка? Щось саме фото не розумію, напівгола і радіє", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, на червону доріжку у Каннах вибігла оголена активістка у синьо-жовтому кольорі.

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