Ірина Меладзе зазначає, що час не полегшив її страждання.

Перша дружина Валерія Меладзе, Ірина, деякий час тому розповіла, що до народження доньок втратила сина. Малюк народився в 1990 році, він прожив всього десять днів. Лікарі не змогли його врятувати.

Про це вона зізналася в ефірі програми на телеканалі "Спас".

Читайте такожГайтана, Полякова, Мішина: топ-5 українських зірок, які стали жертвами жорстокого насильстваЗа словами Ірини, вона давно прийшла до віри. Саме вона їй допомагає легко ставитися до життя і смерті.

"На жаль, життя таке, що у кожної людини настає момент, коли життя перевіряє його на міцність. Насправді вмирати нестрашно. І весь час у свідомості сидить момент, який вигляд я буду мати на сороковий день. Весь час всередині йде діалог з Богом", — зазначила Ірина.

Також Ірина розповіла, що, попри те, що їй вдалося пізнати щастя материнства, усвідомлення смерті сина дуже її ранить.

"Коли народився син, мені було 24 роки, на той момент я не вміла молитися. Але я була впевнена, що Бог збереже дитину. Мені так гірко, що він пішов нехрещеним. Потім я почала читати багато книг на цю тему і дізналася, що в такі переломні моменти мати може сама хрестити свою дитину. Зрозуміло, що мій син не може бути в поганому місці, але оскільки він помер нехрещеним, я не можу молитися за нього в церкві. Наш зв'язок не порваний. Знаю, коли буду йти, він буде один з перших, хто буде мене там зустрічати. Болить дуже", - розповіла вона.

Зазначимо, російський виконавець в кінці 80-х одружився з Іриною. Подружжя прожило в шлюбі понад двадцять років, за цей час вони стали тричі батьками. Однак Валерій на початку нульових познайомився з бек-вокалісткою і солісткою групи "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою, і ... втратив голову. Кілька років дівчина була його коханкою, а у 2014 році стала офіційною дружиною і подарувала йому трьох дітей.

Що стосується Ірини, то вона веде активне життя в Instagram, постійно постить нові фото і розповідає про спадкоємиць.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук