Тепер 48-річний артист живе в приймах, по друзях.

Заслужений артист України Петро Чорний зізнався, що після 26 років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Діаною.

Про це йдеться у сюжеті програми "ЖВЛ", яка виходить на "1+1".Читайте також"Я переїхала ще у вересні": Соломія Вітвіцька прокоментувала розлучення з чоловіком

Співак мовчав про це три роки й тяжко переживав цей розрив і тільки зараз наважився відкрито про нього заявити. За словами чоловіка, вони з Діаною більше не можуть бути разом через його буйну концертну діяльність.

Чорний розповідає, що він залишив Діані та синові Жану квартиру і все нажите майно. Тепер 48-річний артист живе в приймах, по друзях.

Стосунки Петра Чорного з дружиною: що відомо

Пара почала зустрічатися, коли Петру було близько 20 років. Тоді Діана була зіркою циганського шоу-вар'єте.

За словами Петра, вони зустрічалися 2,5 року й лише потім одружилися.

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Автор: Ольга Робейко