Російський комік Євген Петросян, який підтримав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, екстрено госпіталізований у Москві.
За даними росЗМІ, вчора гуморист впав під час прогулянки в центрі столиці, через що викликали швидку.
У артиста діагностували переломом передпліччя зі зміщенням, зараз він у лікарні під наглядом лікарів.
Варто відзначити, що стан здоров'я 78-річного Петросяна залишає бажати кращого. Минулого року його теж госпіталізували через гіпертензивну хворобу серця.
Відомо, що у нього давно проблеми з серцем. Більш того, йому неодноразово робили операцію.
Після цього комік вийшов на зв'язок і заявив, що не збирається вмирати.
Позиція Петросяна щодо війни в Україні
У 2022 році він підтримав вторгнення РФ в Україну. Також він їздить до окупантів, які буквально винищують український народ, і підтримував їхній бойовий дух.
7 січня 2023 року внесений до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни та режиму Путіна".