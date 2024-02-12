Він отримав травму під час прогулянки.

Російський комік Євген Петросян, який підтримав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, екстрено госпіталізований у Москві.

За даними росЗМІ, вчора гуморист впав під час прогулянки в центрі столиці, через що викликали швидку.

У артиста діагностували переломом передпліччя зі зміщенням, зараз він у лікарні під наглядом лікарів.

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Варто відзначити, що стан здоров'я 78-річного Петросяна залишає бажати кращого. Минулого року його теж госпіталізували через гіпертензивну хворобу серця.

Відомо, що у нього давно проблеми з серцем. Більш того, йому неодноразово робили операцію.

Після цього комік вийшов на зв'язок і заявив, що не збирається вмирати.

Позиція Петросяна щодо війни в Україні

У 2022 році він підтримав вторгнення РФ в Україну. Також він їздить до окупантів, які буквально винищують український народ, і підтримував їхній бойовий дух.

7 січня 2023 року внесений до санкційних списків України "за відвідування окупованих територій після початку вторгнення, участь у пропагандистських концертах, публічну підтримку війни та режиму Путіна".

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