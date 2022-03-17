Швець на сцені була 42 роки.

У Києві внаслідок обстрілів окупантів загинула 67-річна заслужена актриса України Оксана Швець.

Про це йдеться у повідомленні Молодого театру, де працювала Швець.

"Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогу, що прийшов на нашу землю", - пишуть колеги загиблої.

Швець на сцені була 42 роки. Столичним прихильникам театру відома за виставами "Поступися місцем" та "Зачарований".

У березні під час боїв за Ірпінь російські терористи вбили актора Пашу Лі. На початку війни хлопець вступив до лав територіальної оборони.

Сьогодні окупанти атакували Святошинський район Києва. У результаті потрапляння снарядів загорілися автомобілі, є загиблий.

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