Клопотенко одружився: весілля пройшло у незвичному форматі (відео)

Родзинкою святкування стала літня злива.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко одружився з комунікаційницею Катериною Воскресенською. Радісною новиною він поділився в Instagram.

"Офіційно чоловік і дружина. Дякуємо всім, хто став частиною цього дня: рідним, друзям, команді кухарів та сервісу", - написав Євген.

Тим, хто хоче привітати молодят, Клопотенко порадив відправити донат на ЗСУ, завдячуючи яким українці сьогодні мають змогу жити та кохати.

Як видно з опублікованих кадрів, весільні гуляння справді відбулися просто неба, як раніше і обіцяв Євген. І дощова погода не те що не внесла корективів, а скоріш додала родзинки і вражень молодятам та гостям.

Весілля Клопотенка: що відомо

Як писав УНІАН, про стосунки з Катериною Воскресенською знаменитий кулінар повідомив прихильникам восени минулого року. У січні Клопотенко освідчився коханій. При цьому повідомлялося, що пара обговорює можливість укладення шлюбного договору.

Пізніше Євген розповів, що планує провести незвичайну весільну церемонію, яка більше б відповідала українським традиціям.

"Весілля ми не в ресторані плануємо святкувати, а на вулиці. Це буде не шатро, але будуть українські традиції. Це буде не гуляння, бо зараз я не вважаю, що треба гуляння. Це буде відзначання традицій. Ми хочемо відродити традиції і показати всім, що якщо ви хочете це відроджувати – робіть", – розповідав Клопотенко у березні.

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