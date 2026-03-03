Клопотенко пояснив, чи справді розроблятиме рецепти нових страв для ЗСУ

У міністерстві кажуть, що йдеться про покращення харчування військових.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко допомагатиме в розробці практичного збірника рецептів для тих, хто відповідає за харчування в армійських підрозділах. Про це повідомило в Telegram Міністерство оборони України.

Зазначається, що частиною реформи з покращення якості харчування військових стане проєкт "Готуємо до бою", який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони.

"Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей", - йдеться в повідомленні.

Сказано, що ключовим продуктом "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах.

"Готуємо до бою" реалізується у співпраці з ГО "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування", - наголосили в Міноборони.

Оновлено о 18:10. У Facebook з'явилася реакція Клопотенка на цю новину, За його словами, виникло багато емоцій довкола того, що він "буде розробляти рецепти для ЗСУ".

"Я не приходжу створювати "геніальні авторські рецепти", - підкреслив шеф-кухар, зазначивши, що його роль - допомогти систематизувати те, що вже існує у підрозділах, і передати свій досвід там, де він корисний.

Він зазначив, що зараз "у багатьох підрозділах є круті досвіди і круті кухарі, в інших абсолютно кардинально все по-іншому".

"Різні частини вже створили свої круті практики, але вони не зібрані докупи. Крім того, інші державні агенції також працюють у цьому напрямку, і сьогодні важливо їх об’єднати, а не дублювати. Тому моя задача в цьому проєкті - зібрати найкращі практики військових кухарів та разом із профільними технологами це все систематизувати та адаптувати під різні умови приготування, щоб будь-яка кухня могла працювати стабільно - незалежно від досвіду людини чи умов", - наголосив він.

Клопотенко підкреслив, що підотовлений збірник рецептів не буде обов’язковим для всіх, бо це лише інструмент, яким можна буде користуватися за потреби.

Євген Клопотенко: що про нього відомо

Як відомо, Євген Клопотенко переміг у 5-му сезоні шоу "МастерШеф Україна" у 2015 році і після цього навчався у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu. Він популяризує українську кухню. Також посприяв внесенню борщу до списку спадщини ЮНЕСКО.

У 2017 році команда Євгена Клопотенка отримала грант на створення нових рецептів страв для харчування у школах України. Було розроблено 110 унікальних рецептів, що згодом увійшли до збірки. У 2021 році щеф-кухар та команда Cult Food розробили нові чотиритижневі меню для шкільних їдалень.

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році Клопотенко розповів про зустріч з принцом Гаррі, який 12 вересня того ж року приїжджав у Київ. Кухар встиг нагодувати королівську особу.

Як зазначав ресторатор, він пригостив Гаррі українським борщем, який свого часу любила його мати - принцеса Діана. Клопотенко зазначав, що для принца тоді приготували і качану кашу, верещаку і сирники.

