Ведучий розповів, як його шоу намагалися "цензурити", а після зйомок кудись дівся головний атрибут проекту.

Продюсер та ведучий легендарного шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк пригадав кумедну історію з Віктором Януковичем. Як виявилося, після його появи на зйомках кудись зник капелюх.

Так, Кондратюк взяв участь у прямому ефірі на YouTube-каналі STAND UP Battle Club. Під час стріму продюсер розповів, що колись Янукович захотів з'явитися на зйомках дитячого "Караоке на Майдані".

"Янукович - це єдиний президент, який був на "Караоке на Майдані", причому він тоді був прем'єр-міністром... Організовувала це все Людмила Кучма, дружина Кучми", - пригадав Кондратюк.

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Ведучого просили чекати на Януковича та не записувати виступи учасників, поки той не з'явиться. Втім, Кондратюк вирішив не зупиняти зйомки заради нього. Згодом Янукович усе ж прийшов, тоді вже співав фіналіст шоу.

"Але бачу в кінці передачі підходить Янукович і аплодує... А тоді була як раз фішка про те, що Янукович, що мав дві судимості, тирив шапки по молодості. Фіналіст, хлопчик, співає пісню "В траве сидел кузнечик", - пригадав Кондратюк.

Все пройшло добре. Проте згодом ведучому почали телефонувати та просити вирізати пісню. Як виявилося, тоді Янукович вже планував йти у президенти, а його команда дуже боялася "провокацій". Тому вони злякалися дитячої пісні, адже там було слово "сидів". Окрім цього, після зйомок випуску з Януковичем кудись зник капелюх.

"У нас реально на тій зйомці пропав капелюх, і не було його два роки", - розповів Кондратюк.

Втім, потім з'ясувалося, що капелюх поцупив не Янукович. Його вкрала одна з учасниць, яка тільки за два роки наважилася його повернути.

Нагадаємо, раніше Кондратюк жорстко пройшовся по Ханумаку та його скандальній пісні "Дика дичка".

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