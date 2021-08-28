Женя Гончаренко вважає, що у кохання немає статі.

Потерпілий від рук співробітника УДО танцюрист з шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої дав чесну відповідь на провокаційне питання. Женя Гончаренко розповів про свою сексуальну орієнтацію.

Про це хлопець повідомив у своїх сторіс в Instagram.

За словами Гончаренка, його часто запитують про сексуальну орієнтацію. Мабуть, це пов'язано з його неординарними образами, а також з тим, що в день побиття він з друзями відвідував гей-клуб.

Танцюрист заявив, що він не гей, та вважає, що у любові немає статі.

"Я за любов та будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю повністю. Неважливо з ким, де та коли", - розповів Женя.

Побиття Жені Гончаренко

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор Управління державної охорони вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

3 серпня підозрюваного співробітника УДО взяли під варту, а на наступний день стало відомо про його звільнення з лав держохорони.

Сам танцюрист 16 днів перебував у медикаментозній комі у зв'язку з отриманими травмами. Вийшов він з неї 16 серпня.

Автор: Анастасія Горбачова