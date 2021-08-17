Женю Гончаренко вже вивели з коми, але він все ще дуже слабкий.

Побитого танцюриста шоу-балету Наді Дорофєєвої вже перевели у звичайну палату. Стан Євгена Гончаренка покращився, він навіть почав говорити.

Про це розповів вітчим танцюриста в коментарі Обозреватель.

За його словами, до Жені пускають тільки родичів. Хлопець дуже слабкий, але вже розмовляє і навіть намагається вставати та сидіти.

"Попередньо, чогось страшного немає. Звичайно, рухова функція у нього порушена, ліва нога погано працює і праве око болить й не відкривається. Лікарі поки оглядають Женю. В цілому, все набагато краще, ніж могло бути. Ми сподіваємося на його повне одужання", – зазначив чоловік.

Читайте такожЛіва частина тіла знерухомлена: розкрито подробиці стану побитого УДОшником танцюриста ДорофєєвоїПри цьому він повідомив, що Женя пам'ятає про напад все, крім останніх декількох секунд.

"Женя пам'ятає, що був з друзями, і якийсь невідомий перехожий з незрозумілої причини до нього пристав і вдарив",- розповів вітчим танцюриста.

Побиття Євгена Гончаренка

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгенія Гончаренко.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО з-за побиття Гончаренко.

16 серпня Женя вийшов з коми на 16 день після побиття.

Автор: Анастасія Горбачова