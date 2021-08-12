Мама Жені Гончаренка досі його не бачила, бо до нього в палату нікого не пускають.

Побитий танцюристу з шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої знизили дозування седативних препаратів. У 22-річного Євгена Гончаренка стабілізується тиск.

Про це розповіла подруга Дорофєєвої Сабіна Мусіна в Instagram-stories.

Мама постраждалого хлопця досі не бачила свого сина. Він знаходиться в палаті в стерильних умовах, тому що у нього на голові велика відкрита рана розміром 10 сантиметрів на 10 сантиметрів. Лікарі до хлопця нікого не пускають, щоб не занесли інфекцію.

"Жені зменшують седативні препарати, тиск вирівнюється і ЛФК почали робити. Це дуже хороші новини. Все Буде Добре! Я оточена зараз такою любов'ю, що це неймовірно. Особливо друзі Жені - вони всі приголомшливі", - поділилася мама побитого танцюриста.

Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

Також ЗМІ роздобули відео побиття Євгенія Гончаренко.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО з-за побиття Гончаренко.

9 серпня стало відомо, що виводити його з медикаментозного сну не можна. За прогнозами лікарів, потерпілий може пробути в такому стані кілька місяців. У їх практиці вже були такі випадки, і пацієнтів вдавалося виводити в нормальний стан.

Автор: Анастасія Горбачова