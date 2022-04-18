Вони разом працювали на шоу "Х-фактор".

Український шоумен Ігор Кондратюк розповів, в яких стосунках перебував з дружиною нардепа Віктора Медведчука, телеведучою Оксаною Марченко.

Ще за часів програми "Х-фактор", коли Марченко була ведучою, а Кондратюк - наставником, шанувальники помітили, що у знаменитостей дуже теплі стосунки. Кожен ефір Кондратюк робив компліменти Марченко, а та у відповідь мило посміхалася.

Зараз же, після того, як Медведчука затримала СБУ і його дружина почала записувати відеозвернення лідерам різних країн з проханням допомогти звільнити його, Кондратюк висловився про їхні стосунки, щоб у шанувальників не було більше зайвих питань.

За словами Кондратюка, вони разом працювали, але не дружили.

"Подружкою не була, колегою по роботі була. Але не я поїхав мізками, погодьтеся", - сказав продюсер.

Також він порекомендував Марченко звернутися до свого кума, президента РФ Володимира Путіна з проханням, щоб він прибрав окупантів з України.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк показав "подарунок" у дворі будинку від росіян.

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