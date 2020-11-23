Поховають всесвітньовідомого режисера на Личаківському кладовищі.

У Львові сьогодні прощаються із всесвітньовідомим театральним режисером Романом Віктюком, який помер на 85-му році життя.

Як передає кореспондент УНІАН, попри карантинні обмеження, на похорон видатного митця прийшли сотні львів’ян.

Громадська панахида за Романом Віктюком відбувається у Першому українському театрі для дітей та юнацтва (колишній Театр юного глядача), де режисер розпочинав свій творчий шлях. Згодом труну із тілом режисера перенесуть у церкву святого Андрія, де відбудеться прощання та відспівування. Поховають метра сцени на Личаківському кладовищі, у родинному склепі.

Серед присутніх на церемонії прощання - відомі львівські актори, режисери, перші особи міста та області, а також пересічні містяни, хто знав та шанував творчість Віктюка.

Режисер Роман Віктюк помер на 85-му році життя 17 листопада у Росії. 27 жовтня стало відомо, що Віктюка госпіталізовано з коронавірусом.

Довідка. Роман Віктюк народився в 1936 році у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви. У 1988 році на сцені театру «Сатирикон» поставив свій найзнаменитіший спектакль – «Служниці», в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки спектаклем «М. Баттерфляй» відкрив Театр Романа Віктюка.

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Автор: Мирослава Бзікадзе