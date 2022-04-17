Українська співачка засудила свого екс-колегу за підтримку Марченка і Медведчука.

Українська співачка Оля Полякова емоційно звернулася до російського виконавця Філіпа Кіркорова, який підтримав Оксану Марченко і Віктора Медведчука.

Своє відеозвернення Ольга розмістила на сторінці в Instagram.

Там вона заявила, що чекала два місяці, поки той надасть якусь підтримку Україні, проте він висловився тільки зараз, і не на підтримку України, а в бік Оксани Марченко і Віктора Медведчука.

Полякова запитала у Кіркорова, чи не хотів співак пошкодувати українців, які свого часу були його фанатами і "носили на руках".

"Тобі її шкода? А український народ, який носив тебе на руках, набивав тобі зали, співав твої пісні, любив тебе, тобі їх не шкода? Тих твоїх прихильниць, молодих і літніх, яких фізично тисячами вбиває твоя країна, вбиває і гвалтує жінок і дітей, які стирають з лиця землі російськомовні міста", - запитала Ольга у Філіпа.

"Ти пишеш, що для тебе цінність-людські відносини? Ну, давай почнемо з мене і з моїх з тобою відносин. Не буду говорити, що ти жодного разу не написав мені за цей час, не поцікавився, як я, як мої діти", - сказала на відео Полякова.

Також артистка каже, що щосили виправдовувала Кіркорова, проте зараз це не має ніякого значення.

"Я завжди приводила тебе в приклад завдяки твоєму розумінню душі артиста. Це захоплення залишиться зі мною і тепер. Як пам'ять про те, що великі артисти можуть бути маленькими людьми", - резюмувала співачка.

Нагадаємо, Оля Полякова на росТБ розповіла, як окупанти розстріляли подругу її доньки.

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