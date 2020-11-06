Полякова вважає "підозрілою" таку реакцію в мережі.

Українська співачка Оля Полякова, яка представила в рамках міжнародного музичного фестивалю Парус-2020 в ОАЕ своє шоу "Королева ночі", відповіла хейтерам.

Читайте також"Що змушує оголюватися?": Настю Каменських атакували хейтериПісля того, як співачка виступила разом з Філіпом Кіркоровим, якому через відвідування анексованого Росією Криму заборонений в'їзд в Україну, підписники Полякової обурилися в коментарях в її Instagram:

"Обніматися з окупантами на одній сцені, нехай і в Дубаї, це по вашому ок? Патріотизм такий патріотизм", "А як же рос. шоубіз, який принижує вас? Вже все ок, так".

У відповідь Полякова записала відеозвернення, в якому назвала хейт "підозрілим". За її словами, в січні вона гастролювала в США і Канаді та зустрілася з Філіпом в Майямі, де він запропонував їй виступити разом в Еміратах.

Тоді, за словами співачки, вони разом виходили в ефір і знімали історії, але ніхто не обурювався в коментарях з цього приводу.

"А тут щось пішло не так?! Це що ж, цікаво? Відколи Філіп Кіркоров, який став зіркою ще за царя Гороха, який слова кривого не сказав ні проти нашої країни, ні проти нашого народу, раптом став ворогом? А спілкування з ним стало злочином проти людства? Може, так комусь дуже потрібно", - написала Полякова.

"Дубай. Нагадайте мені, будь ласка, де в Росії розташоване це місто, щоб щось писати про "зраду" і про мою позицію, що вона там якось змінилася. А вона у мене чітка і конкретна: я буду виступати там, де хочу і з ким хочу, і вважаю можливим для себе! У Росії я не виступаю. У Дубаї я виступаю. Якщо ця позиція не збігається з вашою, то це ваші проблеми. Я не збираюся її з вами погоджувати, обговорювати", - написала співачка.

За словами Полякової, організатори фестивалю Парус-2020 працюють для всіх російськомовних жителів і туристів ОАЕ. Також вона зазначила, що фестиваль не має жодного політичного чи національного підтексту.

"Якщо вас бентежить, що цим людям зрозуміла російська мова, то припиніть тоді писати російською свої коментарі, припиніть розмовляти нею, а краще припиніть розуміти її", - сказала артистка.

Співачка пов'язує хвилю хейту з тим, що вона почала говорити про те, що держава вбиває музичний бізнес і не робить нічого для того, щоб захистити музикантів.

"Що ж це виходить? Народний артист України Філіп Кіркоров раптом став ворогом, і тому виступати з ним на одній сцені в Об'єднаних Арабських Еміратах для туристів українській артистці не можна, інакше проклянуть. А що ж тоді можна? Виступати в Білій Церкві - не можна. Виступати в Харкові - не можна. Виступати в Києві в Палаці спорту - не можна. У Дубаї - теж не можна!"- обурилася вона.

Концерт Полякової в ОАЕ

Оля Полякова прилетіла в ОАЕ зі своїм шоу "Королева ночі", яке представила в рамках міжнародного музичного фестивалю Парус-2020 4 листопада.

Співачка була помічена в одному з люксових ресторанів Дубая в компанії свого друга Філіпа Кіркорова. Вони зустрілися в рамках великого спільного концерту і заспівали на одній сцені.

Зазначимо, що за відвідування анексованого Росією Криму Філіпу Кіркорову заборонений в'їзд в Україну.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновська