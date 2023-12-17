Він був першим ударником групи.

Помер перший барабанщик легендарної групи AC/DC Колін Берджесс. Про це повідомили на офіційній сторінці колективу у Facebook.

"Дуже сумно чути про смерть Коліна Берджесса. Він був нашим першим барабанщиком та дуже шанованим музикантом. Залишилися лише щасливі спогади, запалюй з миром, Коліне", – йдеться у повідомленні.

Ударникові було 77 років. Про причини його смерті не повідомляється.

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Зазначимо, що Берджесс був учасником оригінального складу групи AC/DC, заснованої у 1973 році. У групі він протримався рік. У 1974 ударник пішов, оскільки він нібито зʼявився п'яним на сцені. Проте він ще виступав у складі AC/DC пізніше.

Крім того, він грав на барабанах у австралійській групі The Masters Apprentices з 1968 по 1972 рік.

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