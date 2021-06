Пісня увійшла до альбому Power Up.

Австралійська рок-група AC/DC випустила видовищний кліп на пісню Witch's Spell, яка увійшла до альбому Power Up (2020).

Варто відзначити, що завдяки цьому альбому AC/DC отримали ще й статус першої австралійської групи, чиї альбоми займали перше місце в чартах протягом п'яти десятиліть: Back In Black (1980), Ballbreaker Live (1990), Black Ice (2000), Rock Or Bust (2010) і Power Up (2020).

"Для тих, хто любить хороший рок, це повинні бути AC/DC, мурашки по шкірі", "Філ Радд - єдиний хлопець на планеті, який може одночасно грати на барабанах, викурити сигарету і з'їсти стейк", "Концерт AC/DC схожий на подорож в дивовижний наденергетичний вимір... Не пропустіть... Безпека і рок", - пишуть шанувальники групи в коментарях під відео.

Автор: Діана Могилєвич