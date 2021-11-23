Помер Аллін Власенко / instagram.com/nationaloperaukraine

Сьогодні, 23 листопада, стало відомо про смерть диригента оркестру Національної опери України Алліна Власенко. 

Дана інформація з'явилася на сторінці Нацопери в Instagram. Ось тільки причина смерті поки не повідомляється.

"Пішов у інший світ один з найкращих диригентів сучасності – Аллін Григорович Власенко... Три роки тому маестро відсвяткував 60-річний ювілей творчої діяльності. Вічна пам'ять!",- йдеться в заяві прес-служби. 

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Аллін Григорович Власенко (30 червня 1938, Челябінськ) - радянський та український диригент, Заслужений діяч мистецтв СРСР, народний артист України, професор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

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Автор: Діана Могилєвич